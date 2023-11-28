В Магаданской области разрешили убивать собак спустя 10 дней в приюте

В Магаданской области разрешили убивать бездомных собак, если за десять дней их не заберут из приюта. Соответствующий законопроект подписали депутаты облдумы и губернатор региона Сергей Носов. Документ вступит в силу 1 января. Изначально законопроект был опубликован на сайте Магаданской облдумы. Позже он оттуда исчез. Скан публикует издание «ВесьМА».

Среди прочего в нем говорится, что пункты временного содержания смогут принимать «решение о дальнейшем пребывании» в нем животного в случаях «выявления признаков непереносимых физических страданий животного при наличии у него достоверно установленных тяжелого неизлечимого заболевания и (или) неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью, и (или) неоднократного проявления немотивированной агрессивности».

Что именно подразумевает «решение о дальнейшем пребывании», в документе не уточняется. В то же время «ВесьМА» отмечает, что в пояснительной записке к проекту закона говорилось, что он дает право на «применение умерщвления (эвтаназии) животных, владельцы для которых не найдены».

«ВесьМА» уточняет, что действие закона будет регулироваться постановлением правительства Магаданской области, которое пока не опубликовано.

В конце июля в России вступил в силу федеральный закон, позволяющий местным парламентам самим решать, что делать с бездомными животными.