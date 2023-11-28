Актер Евгений Стеблов перенес тяжелую операцию

Народный артист России Евгений Стеблов, исполнивший роль в фильме "Я шагаю по Москве", перенес сложную операцию. Об этом он рассказал изданию "Абзац".

"Я был в больнице, делал операцию. Теперь вот восстанавливаюсь дома", – сообщил Стеблов.

Артист пояснил, что операция потребовалась из-за возрастных изменений, однако назвать точный диагноз Стеблов отказался. Сейчас он чувствует себя хорошо.