В Театре им. Ленсовета рассказали подробности о госпитализации Боярского

В Театре имени Ленсовета заявили, что артист Михаил Боярский планового госпитализирован в одну из петербургских больниц. Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале.

При этом накануне сообщалось, что актер и певец Боярский оказался в Мариинской больнице с инфарктом. Телеканал 78.ru отмечал, артист попал в больницу 27 ноября, а спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

Позднее сын актера Сергей подтвердил «Газете.Ru», что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отметил, что Боярский чувствует себя «неплохо».

«Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — сказал Боярский-младший.

Однако представитель Боярского Надежда Дуванова ответила на сообщения о его госпитализации фразой: «Это абсолютно неправильная информация. С Михаилом Сергеевичем все хорошо».