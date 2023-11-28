Инфекционист призвал не паниковать из-за вспышки пневмонии в Китае

Не следует паниковать из-за вспышки респираторных заболеваний, в том числе пневмонии, в Китае, заявил эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский. Комментируя ситуацию «Царьграду», специалист подчеркнул, что в КНР в ближайшее время проведут исследования и установят возбудителя эпидемии.

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Как уточнил инфекционист, существуют специальные программы, которые позволяют выделить новые и неизвестные возбудители заболеваний. Покровский отметил, что у КНР есть возможность провести такие исследования, поэтому в скором времени следует ждать их результатов.

Есть специальные программы по выделению этих новых и неизвестных возбудителей. Поэтому я думаю, что скоро мы точно узнаем, что там происходит. Пока должны быть проведены соответствующие исследования. Китайцы вполне способны такие исследования провести. И скоро опубликуют эти данные, — отметил специалист.