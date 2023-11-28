Районный суд города Москвы назначил штраф учителю информатики

Хорошевский районный суд Москвы назначил учителю информатики Сергею Аверьянову административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

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— Аверьянов Сергей Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что накануне в учебном заведении ГБОУ школы N1619 в ходе проведения урока по информатики Аверьянов нанес на интерактивную доску надпись, которая содержала дискредитацию ВС РФ, пишет Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

11 ноября Столичная прокуратура организовала проверку в отношение журналиста Юрия Дудя* по статье о дискредитации российской армии после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми. Ему вменяют дискредитацию ВС РФ.