Патриарх Кирилл предупредил о последствиях ошибочной миграционной политики
Неверная миграционная политика может повлечь негативные последствия для русского мира и для России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Тема миграционной ситуации в России «острая и не всем приятная», но она крайне важна в вопросе сохранения русской культуры, заявил предстоятель Русской церкви в ходе заседания Всемирного русского народного собора, передает ТАСС.
Он добавил, что современные миграционные процессы бросают серьезный вызов российской культурной традиции.
«Ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского мира и для России как его духовно-культурного ядра», – сказал патриарх.
Ранее Путин поблагодарил Всемирный русский собор за поддержку и укрепление государственности.