Патриарх Кирилл предупредил о последствиях ошибочной миграционной политики

Неверная миграционная политика может повлечь негативные последствия для русского мира и для России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл предупредил о последствиях ошибочной миграционной политики
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Тема миграционной ситуации в России «острая и не всем приятная», но она крайне важна в вопросе сохранения русской культуры, заявил предстоятель Русской церкви в ходе заседания Всемирного русского народного собора, передает ТАСС.

Он добавил, что современные миграционные процессы бросают серьезный вызов российской культурной традиции.

«Ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского мира и для России как его духовно-культурного ядра», – сказал патриарх.

Ранее Путин поблагодарил Всемирный русский собор за поддержку и укрепление государственности.

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