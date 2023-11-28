Собчак рассказала, как Абрамович подружился с Ельциным

Не секрет, что Роман Абрамович в свое время вошел в круг доверия семьи Ельциных, просто порекомендовав крутого врача для сына Татьяны (Юмашевой — NEWS.ru), которого не могли вылечить другие специалисты. Как это связано с бизнесом, который он затем построил? Да напрямую, — рассказала Собчак.