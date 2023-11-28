Умер черкесский композитор, писатель и режиссер Мухадин Кандур
27 ноября ушел из жизни Мухадин Кандур, режиссер, сценарист, писатель, кинопродюсер и композитор.
"Его фильмы и музыка получили всемирную известность, а романы были переведены на русский, турецкий, французский, испанский и арабский языки", - сообщает ГТРК "Кабардино-Балкария".
Мухадин Кандур родился в Аммане, Иордания, в семье адыгов, которые в свое время были вынуждены покинуть историческую родину, молодость провел в Европе и Америке. Последние годы артист жил с семьей в Великобритании, в Виндзоре.
Работы Кандура были отмечены множеством наград, он был удостоен звания "Народный писатель Кабардино-Балкарии".
Кандура называли человеком мира, при этом воспевающим в своих произведениях Кавказ.
В 2023 году Кандуру исполнилось 85 лет - в сентябре юбилей артиста отмечали в Нальчике.