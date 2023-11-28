Это неплохой режим. Злостных нарушителей [правил пребывания в РФ] у нас сейчас сажают в спецприемник, а затем приставы везут их, например, в аэропорт и принудительно выдворяют. При этом существует практика, согласно которой при вынесении в отношении иностранца решения о запрете [на въезд в Россию] ему говорят, что он должен самостоятельно покинуть страну в течение 10 дней. Это происходит в том случае, если у человека не очень много нарушений, если суд видит, что оснований не доверять ему нет. Мол, покупайте билет и уезжайте. Но бывает и так, что подобные люди сами не уезжают и остаются работать в России нелегально. Их не так много, чтобы можно было говорить об этом явлении как о массовом, но их достаточное количество. И вот, чтобы подталкивать этих лиц к исполнению решения судов и отъезду из России, может быть введен режим контролируемого пребывания.

Вадим Коженов Глава Центра помощи мигрантам