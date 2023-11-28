Эксперт оценил планы запретить нелегальным мигрантам водить машину и переводить деньги
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в разговоре с Рамблером прокомментировал новые предложения МВД по борьбе с нелегальными мигрантами в России.
В МВД России ранее предложили ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий для них несколько запретов и ограничений. Например, такие лица не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроекта ведомства.
Эксперт подчеркнул, что вопрос о введении в отношении иностранцев такого правого режима, как контролируемое пребывание, активно обсуждается уже порядка трех лет, однако он еще не фигурирует в российском законодательстве.
Это неплохой режим. Злостных нарушителей [правил пребывания в РФ] у нас сейчас сажают в спецприемник, а затем приставы везут их, например, в аэропорт и принудительно выдворяют. При этом существует практика, согласно которой при вынесении в отношении иностранца решения о запрете [на въезд в Россию] ему говорят, что он должен самостоятельно покинуть страну в течение 10 дней. Это происходит в том случае, если у человека не очень много нарушений, если суд видит, что оснований не доверять ему нет. Мол, покупайте билет и уезжайте. Но бывает и так, что подобные люди сами не уезжают и остаются работать в России нелегально. Их не так много, чтобы можно было говорить об этом явлении как о массовом, но их достаточное количество. И вот, чтобы подталкивать этих лиц к исполнению решения судов и отъезду из России, может быть введен режим контролируемого пребывания.Вадим Коженов Глава Центра помощи мигрантам
Среди обозначенных в законопроекте ограничительных мер в отношении нелегальных мигрантов наиболее эффективными могут стать запреты на вождение автомобиля и совершение банковских переводов средств, полагает специалист.
"Люди, в отношении которых был введен запрет, которые не уехали из России, работают в стране нелегально и переводят заработанные здесь средства на родину, больше не смогут этого делать. То есть соответствующая мера будет работать. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что такие мигранты могут попросить перевести средства своих товарищей, у которых нет проблем с законом", — обратил внимание эксперт.
Вместе с тем Коженов отметил, что остается множество вопросов касательно перспектив реализации законопроекта в случае его принятия.
"Например, в документе отмечается, что нелегальных мигрантов будут ограничивать в открытии счетов. Это подразумевает, что должен быть хороший контакт между МВД и банками, должна быть выстроена соответствующая система. Ведь может быть такое, что человек - легальный мигрант - открыл счет, а потом получил запрет. Получается, что банковскую систему необходимо информировать о введении в отношении человека режима контролируемого пребывания. Нельзя же закрыть счет просто так - человеку нужно отдать деньги. Тогда он должен прийти в банк, забрать свои средства и так далее. Это большой объем данных, которые необходимо оперативно "гонять" между разными ведомствами... Как все это будет работать? Посмотрим, насколько хорошо все это будет реализовано с технической точки зрения в случае принятия инициативы", — сказал Коженов, подчеркнув, что другой эффективной мерой в вопросе профилактики нелегальной миграции стало бы проведение новой амнистии.
Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что предложенные МВД запреты для нелегальных мигрантов должны применяться для их выдворения.