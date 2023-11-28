Женщины с маленькими детьми смогут раньше выйти из тюрьмы

Осужденные женщины, у которых есть дети в возрасте до четырех лет, смогут получить условно-досрочное освобождение. Такой закон принят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 28 ноября.

Речь идет о применении условно-досрочного освобождения и замене неотбытой части наказания на более мягкие меры для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, если их дети в возрасте до четырех лет находятся в доме ребенка исправительного учреждения. Сейчас такие преференции установлены для матерей с детьми до трех лет включительно.