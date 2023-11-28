Правнучка Брежнева показала свою тесную квартиру-студию

Правнучка генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Галина Филиппова рассказала, что владеет небольшой квартирой-студией в Москве. Интерьер своего жилья она показала съемочной группе программы «Малахов», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Филиппова сообщила, что купила объект несколько лет назад после того, как продала свою квартиру в подмосковном Звенигороде. Площадь квартиры составляет 12-14 квадратных метров. Интерьер студии выполнен в светлых тонах. Небольшая кухонная зона объединена со спальной — буквально в паре метров от раковины и маленькой электроплиты расположен диван, на котором правнучка генсека спит. Ванная комната с душевым поддоном отделана плиткой.

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Филиппова отметила тесноту студии. «Мне бы хотелось, конечно, чтобы она расширилась немножко. Такой прекрасный стиль, только тут не хватает двух комнат небольших», — призналась хозяйка квартиры. При этом правнучка Брежнева рассказала, что постоянно проживает у своей подруги Дарьи в квартире, расположенной у метро «Речной вокзал», а в студии бывает лишь время от времени.

Галина также напомнила журналистам, что раньше у ее семьи было много недвижимости, однако обстоятельства сложились так, что сейчас ей принадлежит только маленькая студия. Так, ее дядя владел четырехкомнатной квартирой на Кутузовском проспекте.

«Рядом за стенкой была квартира Виктории Петровны и Леонида Ильича, тоже четыре комнаты», — добавила она.

Кроме того, во владении семьи была пятикомнатная квартира в Гранатовом переулке. Ранее правнучка Брежнева была там прописана, однако в данный момент, по ее словам, там живут иностранцы. Еще одна квартира, прежде принадлежавшая ее семье, находится на Новинском бульваре, и состоит из трех комнат.

Помимо квартир, у Брежневых была двухэтажная дача в подмосковной Жуковке.

«Тоже куда-то растворилась», — отметила Филиппова.

Она также уточнила, что владеет долями в некоторых из перечисленных квартир, однако не может ничего получить.