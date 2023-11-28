«Жил в мире без СВО». Власти Воронежа объяснили увольнение главы театра

«Моя вина формально может быть отражена только в том, что 24 февраля 2022 года я подписал вместе с другими ведущими деятелями российского театра письмо с призывом остановить военные действия ... И дальше вся моя вина в том, что я не скрываю своего несогласия с тем, что делает российское государство», — процитировал Минкульт аудиозапись прощания Бычкова с коллегами.