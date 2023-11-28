Учитель элитной московской гимназии нарисовал на доске свастику

Учитель информатики одной из элитных московских гимназий нарисовал во время урока на интерактивной доске свастику, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, также он сопроводил рисунок националистическими лозунгами. Теперь 41-летнего учителя проверяют на дискредитацию Вооруженных сил России.

По данным канала, о случившемся дети рассказали другим преподавателям. Сама гимназия также может стать предметом проверки.

Ранее продавца магазина «Овощи-фрукты» в Сургуте оштрафовали на 1000 рублей за арбуз с изображением свастики на корке. К правоохранителям по поводу необычной ягоды на прилавке обратилась покупательница. Против продавца составили протокол по статье «Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

До этого Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон. На звонке у молодого человека стоял марш Третьего Рейха. Это было расценено как оскорбление памяти жертв Великой Отечественной войны.