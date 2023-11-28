Назван способ получить компенсацию после падения на льду возле дома
Замглавы Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что россияне могут получить компенсацию после падения на льду возле дома, если соберут доказательства и обратятся в управляющую или другую обслуживающую организацию. Об этом сообщает Russia Today.
Эксперт подчеркнул, что во дворе жилого дома снег с дорожек должны сбрасывать на те участки, где не ходят люди. Если снег идет без перерыва, тротуар должны чистить раз в один-три часа, а если снегопада нет — раз в сутки-трое. Управляющая организация (к примеру, управляющая компания или ТСЖ) должна обеспечивать очистку придомовой территории от наледи и льда, а также посыпать пешеходные дорожки противогололедными материалами.
Если житель дома поскользнулся возле подъезда и получил травму, в первую очередь необходимо зафиксировать место и время. Для этого нужно вызвать скорую — выписка из карты вызова подтвердит факт, место и время получения травмы. Справку можно будет взять либо в больнице, если травма серьезная и человека госпитализировали, либо самостоятельно, обратившись в травмпункт.
Кроме того, необходимо сфотографировать/снять на видео место происшествия, найти возможных свидетелей и взять у них контактные данные. Также могут помочь записи с камер видеонаблюдения.
Если из-за травмы потребовался больничный и длительное лечение, необходимо сохранить все документы, включая, к примеру, чеки на проезд в больницу и квитанции, подтверждающие оплату выписанных врачом лекарств.
Собрав все эти доказательства, необходимо направить претензию в УК, ТСЖ или другую организацию, отвечающую за уборку территории от снега. Если организация откажется выплатить компенсацию добровольно, нужно будет обратиться в суд. В суде можно будет также потребовать компенсацию морального вреда и упущенных из-за лечения доходов.
Метеорологи ранее предупредили, что в четверг, 30 ноября, в Москве и области ожидаются ледяные дожди и гололед. По данным центра «Фобос», 28 и 29 ноября температуры в столичном регионе составят от минут четырех до минус пяти градусов, а в четверг усилятся снегопады, пройдут ледяные дожди и потеплеет до нуля.