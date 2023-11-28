Петербуржцев призвали остаться на удаленке из-за сильной метели

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан перейти на удаленную работу из-за сильной метели. Как сообщает «Интерфакс», сегодня, 28 ноября, он провел экстренное совещание членов правительства.

Как заявили в пресс-службе Смольного, за прошедшие сутки высота снежного покрова выросла до 15,5 см, а снег продолжает идти. Коммунальщики и дорожные предприятия работают в усиленном режиме.

Глава региона потребовал уделить особое внимание уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам — детским садам, школам, поликлиникам, пешеходным переходам, тротуарам и путепроводам. Также Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на работу из дома в ближайшие дни — пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц.