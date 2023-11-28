В России вырос спрос на книги о Японии, Китае и Северной Корее

"Глобальный тренд на Азию мы видим повсеместно, поэтому результаты вполне ожидаемы. В кинопрокате становится все больше азиатских фильмов, на книжных полках - авторов, остается устойчивым высокий спрос на комиксы и мангу. Читателей все больше интересуют азиаты - то, как устроена их культура, какие традиции и нормы существуют в их обществе, - отметила шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева, слова которой привели в исследовании. - Если же говорить о популярности книг о Северной Корее, то это тоже можно объяснить: людям интересно то, что непонятно. КНДР - специфическая страна с жесткой внутренней структурой, страна, о которой ходит много не самых приятных легенд. Поэтому интерес к нон-фикшн о КНДР логичен - людям хочется знать, как же живут в странах подобного устройства, как организован быт, как функционируют законы".