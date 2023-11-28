Бывшая «Мисс Москва» заплатила миллион за участие в «Мисс мира»

Бывшая «Мисс Москва» Алеся Семеренко заплатила больше 1 миллиона рублей своему знакомому, который ей пообещал призовое место на конкурсе «Мисс мира», сообщает news.ru.

Когда он так и не организовал участие девушки в состязании и пропал с деньгами, она написала заявление в правоохранительные органы.

Семеренко победила в конкурсе «Мисс Москва» в 2018 году, но лишилась титула, так как не стала участвовать в мероприятиях организаторов состязания. В том же году девушка познакомилась с кастинг-директором Антоном Парамоновым, который отбирал в Москве девушек для конкурсов и вызвал у нее доверие. Вскоре началось их сотрудничество. В 2021 году Парамонов продвигал Семеренко на различных мероприятиях.

Летом 2023 года Семеренко захотела участвовать в международном конкурсе «Мисс мира». С этой просьбой она обратилась к Парамонову. Он пообещал все устроить и организовать призовое место, за которое попросил заплатить. С июня по октябрь девушка переводила мужчине деньги. Когда сумма перевалила за 1 миллион рублей, Парамонов пропал. Девушке пришлось писать заявление в полицию.