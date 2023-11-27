Правнучка Брежнева рассказала о размере пенсии
Правнучка генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Галина Филиппова поделилась размером своей пенсии. Об этом она рассказала в последней серии телепередачи «Малахов» на канале «Россия».
По словам 50-летней Галины Филипповой, размер её пенсии составляет 26 тысяч рублей. При этом раньше женщина получала в два раза меньше — во время своей жизни в Звенигороде правнучка советского генсека получала всего 12 тысяч рублей. В какой-то момент женщина перебралась в московскую квартиру-студию, после чего её пенсия выросла.
«И медицинское обслуживание у меня теперь на законных основаниях», — добавила она.
Кроме того, Филиппова показала зрителям телешоу свою новую квартиру-студию. По словам женщины, теперь она живёт «в очень маленькой, но симпатичной» квартире.
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