Правнучка Брежнева рассказала о размере пенсии

По словам 50-летней Галины Филипповой, размер её пенсии составляет 26 тысяч рублей. При этом раньше женщина получала в два раза меньше — во время своей жизни в Звенигороде правнучка советского генсека получала всего 12 тысяч рублей. В какой-то момент женщина перебралась в московскую квартиру-студию, после чего её пенсия выросла.