В РФ может появиться новая выплата родителям

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении родителям права на получение 15 тысяч рублей ежегодно в связи с началом учебного года на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

Инициатором данного законопроекта стало заксобрание Ленинградской области. Согласно тексту документа, получить денежную выплату сможет один из родителей, усыновителей, опекунов и попечителей. При этом дети, на которых будет можно получить ее, должны являться гражданами России и осваивать образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования.