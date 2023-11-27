Суд отказал Маэстро Понасенкову* в снятии статуса иноагента

Гагаринский суд Москвы отказал историку и публицисту Евгению Понасенкову (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), известному как Маэстро, в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сообщается, что суд не удовлетворил требования Понасенкова о снятии с него статуса иноагента. Сам историк не явился на судебное заседание.

По мнению Минюста, материалы, распространяемые Понасенковым в YouTube и Telegram, соответствуют критериям, подтверждающим статус иностранного агента.

Представитель публициста попросил суд аннулировать акт проверки деятельности Понасенкова, так как посчитал ее незаконной. По его мнению, реальные основания присвоить историку статус иноагента не были раскрыты.

В октябре Понасенков подал иск в Гагаринский суд с требованием снять с него статус иностранного агента.

Ранее историк предпринимал попытку обжаловать решение Минюста, но в сентябре 2022 года суд Москвы также отказал в его требовании. Включение Маэстро в реестр иноагентов признали законным.

О том, что Понасенков попал в реестр иноагентов, стало известно в апреле 2022 года. Комментируя решение Минюста, он заявил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа».