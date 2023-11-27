Дугин назвал причину отсутствия стран Запада в БРИКС

В БРИКС представлены все «миры» многополярного мира, кроме западного, поскольку он не признает никаких цивилизаций. Такое заявление сделал философ Александр Дугин, передает «Прайм».

По его словам, западное общество позиционирует себя единственным и универсальным миром, частью которого стремятся стать все остальные. Дугин отметил, что в противовес ему БРИКС является не «единственным», а «одним из миров».

«Все миры присутствуют в БРИКС, кроме западной цивилизации. Почему ее нет в БРИКС? Потому что западная цивилизация не признает никаких цивилизаций», — добавил философ.

Дугин уверен, что БРИКС может стать альтернативой Западу, поскольку в объединении сохраняется многополярный характер.