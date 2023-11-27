Умер автор советских плакатов Леонид Непомнящий
Известный советский плакатист Леонид Непомнящий умер на 85-м году жизни в своей мастерской в Москве. Об этом сообщила сегодня газета «Московский комсомолец».
По данным издания, художник скончался утром 26 ноября в мастерской на Башиловской улице, где жил последние 40 лет.
«Ему стало плохо в присутствии дочери. Спасти художника прибывшие врачи не смогли», – отмечается в статье.
Среди самых известных работ Леонида Непомнящего, который был членом Союза художников с 1979 года, плакаты «Вся власть Советам» и «Каждый день – ударный».
Ранее на 87-м году жизни в своей квартире в Москве на Большом Афанасьевском переулке скончался заслуженный художник РСФСР Николай Устинов, наиболее известный как иллюстратор сказок. Предварительной причиной смерти была названа сердечно-сосудистая недостаточность.