Умер автор советских плакатов Леонид Непомнящий

Известный советский плакатист Леонид Непомнящий умер на 85-м году жизни в своей мастерской в Москве. Об этом сообщила сегодня газета «Московский комсомолец».

© Работа Леонида Непомнящего

По данным издания, художник скончался утром 26 ноября в мастерской на Башиловской улице, где жил последние 40 лет.

«Ему стало плохо в присутствии дочери. Спасти художника прибывшие врачи не смогли», – отмечается в статье.

Среди самых известных работ Леонида Непомнящего, который был членом Союза художников с 1979 года, плакаты «Вся власть Советам» и «Каждый день – ударный».