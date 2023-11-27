Умерла российская актриса и радиоведущая Вита Рамм
25 ноября в Москве ушла из жизни Вита Рамм, российская журналистка советско-литовского происхождения, радиоведущая, редактор и актриса.
Рамм специализировалась на информации о кинопроцессе, беседах с режиссерами и актерами. Работала обозревателем на радио, публиковалась в журнале "Музыкальная жизнь". В 1999 году снялась в драме Егора Кончаловского "Затворник".
О кончине Рамм сообщают родные в ее аккаунте в Facebook (принадлежит Meta; запрещен в России как экстремистская организация). "Вчера вечером, 25 ноября ушла из жизни наша любимая Вита Рамм", - рассказали близкие.
Как уточняет ProfiCinema, причиной смерти кинокритика стала продолжительная болезнь.
Прощание состоится в четверг, 30 ноября, в Доме Кино в 11:00.
Рамм родилась в 1955-м в Каунасе. В 1984-м окончила киноведческий факультет ВГИК. После окончания вуза три года работала на студии документальных фильмов "Дальтелефильм" во Владивостоке. В 1994-м переехала в Калининград, а в 1998-м - "по семейным обстоятельствам" - в Москву. Была членом Гильдии киноведов и кинокритиков СК России.