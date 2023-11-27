Умерла российская актриса и радиоведущая Вита Рамм

25 ноября в Москве ушла из жизни Вита Рамм, российская журналистка советско-литовского происхождения, радиоведущая, редактор и актриса.

© Вита Рамм/ vk.com

Рамм специализировалась на информации о кинопроцессе, беседах с режиссерами и актерами. Работала обозревателем на радио, публиковалась в журнале "Музыкальная жизнь". В 1999 году снялась в драме Егора Кончаловского "Затворник".

О кончине Рамм сообщают родные в ее аккаунте в Facebook (принадлежит Meta; запрещен в России как экстремистская организация). "Вчера вечером, 25 ноября ушла из жизни наша любимая Вита Рамм", - рассказали близкие.

Как уточняет ProfiCinema, причиной смерти кинокритика стала продолжительная болезнь.

Прощание состоится в четверг, 30 ноября, в Доме Кино в 11:00.