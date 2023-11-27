Каца вновь оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента
Хорошевский суд Москвы оштрафовал блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 ноября 2023 года Кац М. Е. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей", - сказали в пресс-службе.
В конце октября Хорошевский суд также оштрафовал Каца на 50 тыс. рублей за непредоставление отчетности о деятельности иностранного агента. В конце августа Басманный суд заочно приговорил его к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Блогер проживает за пределами РФ.