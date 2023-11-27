Каца* вновь оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

"Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 ноября 2023 года Кац М. Е. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей", - сказали в пресс-службе.