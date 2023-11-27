Бали был пределом мечтаний для туристов, но его сгубили деньги. Как остров «скатился»?

Героиня Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби» приезжает на индонезийский остров Бали за гармонией и внутренним покоем. Она ищет ответы на волнующие вопросы в беседах со знаменитым местным целителем и астрологом Кетутом Лийером, познает себя и медитирует на фоне умиротворяющих пейзажей ярко-зеленого цвета. С момента выхода фильма прошло уже 13 лет, и за это время остров настолько наводнили туристы, что он перестал быть местом уединения и самопознания. Во что превратился азиатский курорт и чем он может разочаровать приезжающих туда впервые путешественников, разбиралась «Лента.ру».

© Markus Matzel / Legion-media.ru

Что привлекает россиян в Бали

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Несмотря на то что добраться до острова быстро, дешево и без пересадок не получится, это место стало Меккой для российских фрилансеров, дауншифтеров, серферов и любителей красивой свободной жизни без забот и суровой снежной зимы.

₽ 93 тыс. минимальная цена авиабилетов на Бали в середине декабря (рейс Qatar Airways туда-обратно, с одной пересадкой)

Теплый климат, первозданная природа, экзотические фрукты, добродушное местное население, возможность работать с видом на океан, неплохой уровень сервиса и простое оформление по прилете визы, действующей до 30 дней с возможностью продления, — все это манит новых и новых гостей. Но действительно ли жизнь на райском острове похожа на сказку?

Почему Бали называют островом богов? Бали часто называют островом богов не только потому, что он красивее всех остальных островов Индонезии и на нем расположены тысячи храмов. Есть легенда, согласно которой боги, создавшие эти острова, решили оставить себе Бали. Они позволили людям жить там и возделывать землю, но взамен обязали их отдавать часть своего достатка божественным хозяевам. Местные жители чтят эту традицию: ежедневно приносят богам подношения и проводят красивые церемонии и празднества, на которых устанавливают для хозяев острова троны.

Наплыв туристов не порадовал балийцев

Поскольку туризм — одна из важнейших составляющих экономики Индонезии, местные власти после пандемии были очень заинтересованы в том, чтобы привлечь на курорты страны как можно больше отдыхающих. Например, в начале 2023 года на Бали упростили визовые требования для россиян. У путешественников появилась возможность онлайн-продления электронных виз по прибытии.

Это быстро принесло результаты: по Ассоциации туроператоров России (АТОР), за первые шесть месяцев 2023 года страну посетили более чем на десять процентов больше россиян, чем за аналогичный период 2019 года.

88,9 тыс. туристов из России посетили Бали с января по июнь 2023 года

Туристов становилось все больше, но их поведение стало вызвать недовольство местных. Прибывшие на Бали иностранцы стали вести нелегальный бизнес, оголялись в священных местах, напивались, дебоширили и нарушали местные обычаи. По природе неконфликтные балийцы стали жаловаться на зарубежных гостей, в том числе и на россиян, властям, после чего в стране начались депортации.

После нескольких кризисных месяцев ситуация немного исправилась. Профессор факультета туризма Университета Удаяна доктор Ньоман Сукмарида подчеркнул, что в последнее время он и его коллеги наблюдали значительное сокращение сообщений о «плохом поведении» туристов из России.

Утраченная идентичность, псевдодуховность и высокомерие переехавших

Зато менее довольными стали сами россияне. Массовый туризм не пошел на пользу индонезийскому курорту, когда-то славившемуся своей атмосферой духовности, считают многие пожившие какое-то время на Бали путешественники.

Например, российский тревел-блогер Алексей Кутовой отметил, что из-за излишней популяризации острова некогда зеленый безмятежный оазис утратил свои идентичность и радушие и превратился в ярмарку тщеславия и место, «которым правят деньги».

Это какой-то муравейник, где каждое насекомое надевает на себя образ успешного бизнесмена и просветленного. Неизменный атрибут — белая одежда, которая всем дает понять, что ты не просто какой-то очередной «понаех», а стремящийся к духовному росту человек или уже гуру Алексей Кутовой российский тревел-блогер

С ним согласна и другая путешественница, российская туристка Юлия Фомина, которая прожила на острове восемь месяцев. «Если верить старожилам, Бали "уже не тот" как минимум десять лет, с момента выхода фильма ("Ешь, молись, люби" — прим. «Ленты.ру»). Мне кажется, он не перестал быть местом просветления, а наоборот, умножил это пятикратно, став местом псевдодуховности. Сразу вспоминаются все эти шутки про дыхание маткой», — рассказала она.

Россиянка добавила, что в чатах для переехавших на остров иностранцев часто встречала специфические услуги, вроде «экзистенциального программирования».

Еще одна туристка, Ирина, призналась, что ей тоже не понравился контингент, который обосновался на Бали. «Это сборище высокомерных людей с необоснованным пафосом. Нет простого человеческого отношения», — пожаловалась она.

Не сказочное Бали

По словам опытных путешественников, которые хорошо знакомы со спецификой Бали, многие туристы приезжают в это место с завышенными ожиданиями, сформированными на основе увиденных в соцсетях красивых картинок с пальмами, лазурной водой и цветами в волосах. По факту же все оказывается более «приземленным»: популярные места, пляжи и серф-споты переполнены людьми, и добраться до некоторых красивых локаций получится только через огромные пробки и очереди.

«Даже знаменитые рисовые поля на деле — всего лишь небольшой платный аттракцион. Чтобы погулять по ним, нужно покупать билет на каждую террасу, так как у них разные владельцы. А чтобы прокатиться на качелях или подняться к воротам храма, нужно отстоять очередь и сделать все максимально быстро, потому что тебя торопят», — пояснила россиянка Арина Романова.

Несоответствие идеализированной картинки, сложившейся в голове, и реальности — весьма распространенная проблема у приезжающих на Бали туристов.

Я думала, там нетронутая природа, куча зелени, джунгли, водопады. На деле это магазин на магазине и байк на байке. Красивые нетронутые места надо искать, а за каждым фото водопада в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 100 процентов стоит еще сотня туристов, которые ждут своей очереди Юлия Фомина туристка из России

Цены на жилье растут на десятки тысяч рублей

Стремительное развитие туризма, конечно, не могло не сказаться на ценах на жилье и услуги. Переехавшие на Бали россияне говорят, что местные жители оправдывают это высоким сезоном. Причем, по их мнению, длится он чуть ли не круглый год: в какой-то период на остров приезжает много китайцев из-за их сезона отпусков, в какой-то — австралийцев, которые отправляются на индонезийский курорт на зимовку.

Помимо этого, большое количество обеспеченных россиян готовы снимать виллы практически за космические суммы. В последнее время они не ограничиваются только арендой, а массово скупают жилье. За десять месяцев 2023 года число сделок с недвижимостью на популярном азиатском курорте выросло на 64 процента.

«Когда мы искали жилье, нам попадались объявления от 2021 года, и там красивая вилла могла стоить 14 миллионов индонезийских рупий (около 80 тысяч рублей). В ноябре 2022 года эти же самые виллы-однушки стоили 22-23 миллиона рупий (около 125-131 тысячи рублей). За те восемь месяцев, что мы там жили, цены росли на глазах. Мы уехали, когда нам хозяева подняли цену до 28 миллионов рупий (около 160 тысяч рублей)», — рассказала Юлия Фомина.

₽ 130 тыс. в среднем стоит месяц аренды виллы на Бали

Она добавила, что снять жилье не через агента будет тяжело. Одну и ту же виллу могут предлагать десятки риелторов, и разница в цене иногда составляет до 10 миллионов рупий (около 57 тысяч рублей). При этом определить реальную стоимость дома довольно тяжело.

Есть, конечно, и варианты попроще вилл. Например, двухнедельное проживание в трехзвездочном отеле YELLO Kuta Beachwalk Bali в Куте в середине декабря стоит около 80 тысяч рублей на двоих.

Без тротуаров и автобусов, но с пьяными байкерами

Еще одна проблема, на которую жалуются туристы на Бали, — полное отсутствие общественного транспорта. Передвигаться по острову можно только на байке или такси.

«Есть невообразимое количество байков подо все: такси, перевозки, доставка. Даже грузовое байк-такси! На дорогах из-за них очень сложно перемещаться в черте городов», — поделилась туристка Арина Романова.

При этом многие отдыхающие часто пренебрегают правилами дорожного движения или садятся за руль пьяными, создавая аварийные ситуации. В сентябре одному россиянину даже пришлось извиняться в письменном виде за то, что он с бутылкой пива проехался на байке зигзагами.

По словам другой россиянки, Юлии Фоминой, большой проблемой было и отсутствие тротуаров. «Невозможно пройти даже несколько минут из кафе в кафе, потому что страшно, что кто-то тебя снесет. И местные даже ради пяти метров тоже садятся на байк», — призналась она.

Как и почти везде в Азии, на Бали из-за сумасшедшего трафика остро стоит проблема пробок. Как рассказывают туристы, иногда приходится часами стоять на дороге под палящим солнцем.

Россияне травятся даже «пластиковой» едой

Распространенная проблема среди приезжих на Бали — особый вид отравления, который называют Bali belly («балийский живот»). Как правило, это расстройство желудка возникает из-за употребления грязной пищи или воды. Его симптомы включают спазмы в животе, диарею, тошноту, рвоту, иногда повышение температуры. Один австралиец, пострадавший от Bali belly, после лечения был шокирован выставленным счетом. За врачебные услуги ему пришлось отдать 6,5 миллиона рупий (около 37 тысяч рублей).

«Наш ребенок подцепил кишечную инфекцию, и на третий день пребывания на Бали мы попали в больницу и пробыли там до вылета обратно», — отметила россиянка Ирина.

Многие туристы также жалуются, что на Бали довольно проблематично найти вкусную еду: привлекательных заведений много, подачи эстетичные, но на вкус все примерно одинаковое.

«Спустя полгода жизни на Бали понимаешь, что вся еда на острове пластиковая. Красивая, но пластиковая. Огурцы не пахнут. Помидоры не пахнут. Вкус вашему салату придает только добавленный туда соус. Еда, которая продается в кофейнях, приедается очень быстро, и ее выбор в целом ограничен 10-15 позициями вообще на все заведения острова», — пожаловался блогер Илья Дзенски.

«Не за каждой улыбкой прячется доброта»

Большинство хотя бы раз побывавших на Бали туристов описывают местных жителей как невероятно дружелюбный и отзывчивый народ. Но некоторые путешественники все же чувствуют в этом фальшь.

«Балийцы действительно очень дружелюбны, и от многих из них это исходит вполне искренне. Однако спустя время ты понимаешь, что далеко не за каждой улыбкой прячется настоящая доброта. Это просто желание поиметь с тебя денег», — написал тревел-блогер Алексей Кутовой.

По словам Юлии Фоминой, почти все местные жители, с которыми она встречалась, были очень позитивные. Ей даже попадались балийцы, которые начинали что-то говорить по-русски. С самым явным хейтом соотечественников она столкнулась только в интернете: какой-то местный житель создал группу Moscow Сabang Bali и начал публиковать там аккаунты россиян, которых, по его мнению, нужно депортировать.

«Однажды туда запостили нашего тренера по теннису, потом увидела статью на форуме, что тренер по теннису Игорь депортирован. Больше мы его не видели», — рассказала россиянка.

Туристка Арина Романова призналась, что столкнулась на Бали с невероятным количеством навязчивых уличных торговцев.

«Нигде их не встречала так много — ну, может, на Монмартре в Париже, когда каждый пытается тебе или продать часы, или снять. И они везде — неважно, отдыхаете вы на пляже, сидите в ресторане на улице (а иногда и внутри) или куда-то бежите. Даже если вы идете с пляжа в одном купальнике, босиком и несете серф-доску, вам по пути все равно предложат байк-такси, картины и что угодно еще», — удивилась она.

Куда ехать, чтобы не столкнуться с толпами туристов

По мнению тревел-блогера Алексея Кутового, популярные туристические районы острова наименее интересны для посещения.

«Это просто помойка. Грязно, пыльно, шумно, пробки, некрасиво. Срочно уезжайте отсюда», — такой фразой описал россиянин Денпасар, Джимбаран и Куту. В качестве альтернативы он предложил туристам посетить Санур, Улувату или Чангу.

С его точки зрения отличное место для знакомства с островом ― Убуд. Там есть много доступных вариантов жилья, джунгли с обезьянами и водопады. Кроме того, его сердце покорила северная часть острова: районы Кинтамани и озера Батур, а также горная деревушка Мундук. В этих местах он встречал красивые горные пейзажи, дешевое жилье и прекрасных людей.

Бали ― это в первую очередь природа. Океан, горы, джунгли ― в итоге это все и оказывается самым малолюдным и уединенным, если исключить места, описанные в каждой подборке туриста, и не задаваться целью их все пробежать Арина Романова туристка из России