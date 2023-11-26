Жителей Крыма призвали запастись питьевой водой. Из-за шторма и урагана возможны перебои с подачей воды. Об этом сообщают коммунальные службы полуострова.

В сообщении отмечается, что из-за шторма наблюдаются массовые перебои электроэнергии. Объекты водоснабжения и водоотведения могут быть обесточены.

Почти сотня человек осталась без отопления из-за шторма в Крыму. Из-за разгула стихии в Ялте на улице Теплая Балка 95 человек остались без отопления. Глава городской мэрии Янина Павленко в соцсети сообщила, что повреждена газовая труба. В Севастополе объявили понедельник 27 ноября нерабочим днем из-за урагана.