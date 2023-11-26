Российская семья назвала свою дочь Россией-Святосией-Святороссией

Семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Как рассказал Владимир Сухов, Россия — это его 14-й ребенок и у каждого из них своя история имени, связанная с предками и Родиной.

«Почему Россия? Потому наконец-то я почувствовал, что я живу в стране, которая замечательная, прекрасная. Мы знали, что до Владимира Владимировича была другая страна. Сейчас пришел замечательный человек и начал помогать нам, помогать людям. Мы сейчас с гордостью назвали нашу дочь Россия», — заявил мужчина, подчеркнув, что «это не политический момент, это некое совпадение» и в этом решении нет «сектантского направления, религиозного, конфессионального».

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Сухов пояснил, что Россия — это основное имя девочки, Святосия — «священная святая сила России, святое сияние России», а Святороссия — «это дополнение, так получилось». По его словам, когда его дочь вырастет, то сама для себя определит то имя, которое ей нужно.

Мужчина добавил, что Россия родилась через полгода после рождения мальчика по имени Природа. Несмотря на уговоры врачей, родители оставили ребенка, и девочка родилась совершенно здоровой. Родственники и сотрудники ЗАГСа удивились, но обрадовались редкому имени ребенка. У Владимира Сухова 14 детей от разных матерей: Ангелина, Ярослав, Добрыня, Анастасия, Святослав, Славянида, Владимир, Петр, Алексей, Александра, Дарья, и они живут дружно. Имя еще одного ребенка он не знает — он с матерью живет в Казахстане.

О рождении девочки по имени Россия-Святосия-Святороссия в Набережных Челнах стало известно 17 ноября. Как сообщили в Камском детском медицинском центре, она родилась с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель. Врачи несколько недель выхаживали новорожденную.