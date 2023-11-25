В Дагестан прибыли первые беженцы из Палестины

"Сейчас около 50 человек, прибывшие в республику, уже едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания. Наша страна всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров. И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать", - написал в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меликов.