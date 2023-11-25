В Москве прошла церемония прощания с военкором Борисом Максудовым

"Самое трагическое то, что наши ребята - и Борис, и до него - Игорь Корнелюк и Антон Волошин - их выцеливали, их стремились убить именно за ту правду, которую они несли", - сказал на церемонии гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, слова которого приводит "Россия 24".