В Москве прошла церемония прощания с военкором Борисом Максудовым
В телецентре на Шаболовке в столице состоялась церемония прощания с военкором телеканала "Россия 24" Борисом Максудовым, который погиб от ранений, полученных при съемках репортажа в Запорожской области.
"Самое трагическое то, что наши ребята - и Борис, и до него - Игорь Корнелюк и Антон Волошин - их выцеливали, их стремились убить именно за ту правду, которую они несли", - сказал на церемонии гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, слова которого приводит "Россия 24".
К гробу журналиста его коллеги принесли много цветов и венков, один из которых был передан от президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.
22 ноября группа российских журналистов попала под обстрел украинских беспилотников. Максудов получил осколочные ранения. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли его спасти. Военкора похоронят на Троекуровском кладбище.
В субботу стало известно, что Путин подписал указ о награждении Максудова орденом Мужества.