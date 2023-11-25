Дроздову разрешили перейти на домашнее лечение
Николай Дроздов, известный ведущий телепередачи «В мире животных», некоторое время назад был вынужден обратиться в клинику. По информации издания gazeta.ru, он прошел курс противоопухолевых препаратов и сейчас чувствует себя гораздо лучше. Дроздов сейчас переведен на домашнее лечение.
Супруга профессора сообщила, что он чувствует себя хорошо и благодарит всех за поддержку.
С телеведущим Николаем Дроздовым все в порядке, у него в начале декабря запланировано выступление, рассказал RT его друг Константин Мирошник.
«Если бы что-то было, то концерт был бы отменён. Мы ничего не отменяем. Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу. После концерта в начале декабря у нас запланировано экологическое путешествие на машинах», — рассказал Мирошник.