SHOT: Николаю Дроздову стало плохо во время лечения раковой опухоли
Telegram-канал SHOT сообщает, что знаменитому телеведущему программы «В мире животных» Николаю Дроздову стало плохо после курса химиотерапии. По данным канала, в октябре у ведущего диагностировали рак предстательной железы второй стадии.
SHOT пишет, что в начале ноября 86-летний Дроздов обратился за помощью к врачам с жалобами на слабость. По информации канала, ведущего положили в стационар, где он пробыл некоторое время. Авторы SHOT уточнили, что врачи смогли нормализовать показатели пациента и отпустили его домой.
В публикации также указано, что лечение Дроздова продолжается, ему рекомендовали соблюдать постельный режим и назначили курс противоопухолевых препаратов. Супруга Николая Дроздова Татьяна сообщила SHOT, что сейчас ведущий чувствует себя лучше и выражает благодарность всем, кто переживает о нем.
В начале октября супруга телеведущего отрицала его госпитализацию со злокачественной опухолью. Татьяна заявляла, что Дроздов здоров и собирается на отдых вместе с семьей. Также она говорила, что с ведущим все в порядке и призналась, что ей уже надоели сплетни о госпитализации супруга и его заболеваниях. По словам Дроздовой, она уже перестала подходить к телефону и скоро отключит его вовсе.