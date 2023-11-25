Николаю Дроздову стало плохо во время лечения раковой опухоли

Telegram-канал SHOT сообщает, что знаменитому телеведущему программы «В мире животных» Николаю Дроздову стало плохо после курса химиотерапии. По данным канала, в октябре у ведущего диагностировали рак предстательной железы второй стадии.

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SHOT пишет, что в начале ноября 86-летний Дроздов обратился за помощью к врачам с жалобами на слабость. По информации канала, ведущего положили в стационар, где он пробыл некоторое время. Авторы SHOT уточнили, что врачи смогли нормализовать показатели пациента и отпустили его домой.

В публикации также указано, что лечение Дроздова продолжается, ему рекомендовали соблюдать постельный режим и назначили курс противоопухолевых препаратов. Супруга Николая Дроздова Татьяна сообщила SHOT, что сейчас ведущий чувствует себя лучше и выражает благодарность всем, кто переживает о нем.