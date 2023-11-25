Почти 70 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство других стран

За девять месяцев 2023 года около 70 тысяч граждан России получили вид на жительство или гражданство других стран. Это в два раза превышает прошлогоднюю статистику. Россияне получали паспорта Турции, Израиля и других государств, сообщили в пресс-центре МВД России.

«Согласно сведениям ведомственной статистической отчетности, гражданами РФ за девять месяцев 2023 года подано порядка 68 тысяч уведомлений о наличии у них иного гражданства либо вида на жительство <…> на постоянное проживание в иностранном государстве», — передает ТАСС слова источника из МВД России.

В ведомстве уточнили, что 30 тысяч россиян уведомили о наличии у них документа на право постоянного проживания за границей. Еще 38 тысяч — о наличии у них гражданства других стран.

В частности, у россиян есть документы, подтверждающие их право на проживания в таких странах, как Кипр, Испания, США, Израиль, Турция, Армения, Финляндия, Казахстан и других. По информации ведомства, житель РФ, который получил вид на жительство или паспорт другой страны, должен в обязательном порядке сообщить об этом в МВД России.