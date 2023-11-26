Какой праздник сегодня, 26 ноября

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День матери в России

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В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он выпал на 26 ноября. Праздник был утвержден приказом президента от 1998 года с целью признания материнского труда, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства». Символ этого дня – незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких. В 2022 году было учреждено звание «Мать-героиня», которое присваивается гражданкам РФ, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

День работника свеклосахарной отрасли России

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День работника свеклосахарной отрасли. До VIII века сахар был импортным товаром в российском государстве. Из-за этого он был очень дорогим. В 1718 году император Петр I издал указ, который обязал московского купца Павла Вестова построить в городе сахарный завод по переработке тростникового сахара-сырца. Предприятие в итоге было возведено в Петербурге и имело коммерческий успех. В 1721 году Петр I запретил ввозить сахар в Россию. К концу VIII века в стране работало около двух десятков заводов по переработке тростникового сахара-сырца. В 1802 году в Тульской губернии (ныне Орловская область) в селе Алябьево был построен первый свеклосахарный завод, во главе которого стояли отставной генерал-майор Егор Ивановичем Бланкеннагель и химик-самоучка Яков Степанович Есипов, которым удалось добиться промышленных объемов производства. С этого года ведется отсчет истории российской свеклосахарной отрасли. В 2022 году исполнилось 220 лет с даты пуска первого свеклосахарного завода России. В настоящий момент в России сахарную свекру перерабатывают почти 70 заводов. Ежегодно производится шесть миллионов тонн сахара.

Всемирный день информации

Во многих странах мира 26 ноября отмечается Всемирный день информации. Именно в этот день в 1992 году впервые прошел всемирный форум, посвященный информатизации. Инициаторами создания праздника выступили Международная Академия Информатизации и Всемирный информациологический парламент. Тогда в нем приняли участие более 10 тысяч специалистов из 29 стран. Целью организаторов было привлечь внимание людей к проблемам развития информационного общества и необходимости укрепления международного сотрудничества. Этот праздник отмечают программисты, журналисты, провайдеры и другие специалисты, работающие с информацией.

Международный день сапожника

В этот день в мире отмечается Международный день сапожника. Он был учрежден в честь ремесленников, которые создают, шьют и ремонтируют обувь. Обувь была придумана в древние времена, когда люди пытались защитить свои ноги при помощи кожи животных, соломы, дерева и т.д. Со временем этот аксессуар стал более износостойким и периодически требовал ремонта. Так появились башмачники, которые изготавливали и чинили обувь. В VIII веке это ремесло выросло до размеров промышленности. Несмотря на автоматизацию процессов обувной индустрии, до сих пор ценятся мастера, которые работают вручную.

События 26 ноября:

129 лет назад (1894 год) состоялось бракосочетание Николая II с принцессой Гессен-Дармштадтской.

99 лет назад (1924 год) была провозглашена Монгольская Народная Республика.

98 лет назад (1925 год) состоялся первый испытательный полет самолета «АНТ-4» конструкции Туполева.

60 лет назад (1963 год) началась работа над телепередачей «Спокойной ночи, малыши!», первый эфир которой вышел 1 сентября 1964 года.

58 лет назад (1965 год) Франция третьей после СССР и США самостоятельно запустила искусственный спутник Земли.

Кто родился 23 ноября:

Русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II Платон Зубов (26 ноября 1767 – 19 апреля 1822).

Российская императрица, супруга Александра III Мария Федоровна Романова (26 ноября 1847 – 13 октября 1928).

Советский легкоатлет, стайер, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР Георгий Знаменский (26 ноября 1903 – 28 декабря 1946).

Американский ученый, основоположник кибернетики Норберт Винер (26 ноября 1894 – 19 марта 1964).

Советский арктический исследователь, контр-адмирал Иван Папанин (26 ноября 1894 – 30 января 1986).

Советская артистка цирка, дрессировщица, актриса кино, Народная артистка РСФСР Маргарита Назарова (26 ноября 1926 – 25 октября 2005).

Советская пловчиха, олимпийская чемпионка Галина Прозуменщикова (26 ноября 1948 – 19 июля 2015).