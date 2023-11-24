Аномальное похолодание придет в несколько регионов России

«Когда температура ниже нормы на 7°C и более градусов зимой, это считается опасным метеорологическим явлением. В ближайшие дни такие аномалии будут в Северо-Западном федеральном округе. В Архангельской области, например, температура будет ниже нормы на 13-15°C с 25 по 27 ноября, то есть морозы будут трещать до 25°C. В Мурманской области 26-27 ноября ожидаются морозы до 23°C, что на 12-13°C ниже нормы. Аналогичное похолодания будет в Карелии, Ненецком автономном округе, в общем, практически на всей территории округа», — рассказал он.