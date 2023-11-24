Аномальное похолодание придет в несколько регионов России

В ряд регионов России придут аномальные холода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в несколько районов России придёт аномально холодная погода. Об этом сообщает ТАСС.
По словам синоптика, в ближайшие дни в регионы Северо-Западного федерального округа придёт похолодание до -20°C. Кроме того, с аномальным похолоданием столкнутся жители Тверской и Ярославской области, а также Приморского, Хабаровского края и Сахалина.
«Когда температура ниже нормы на 7°C и более градусов зимой, это считается опасным метеорологическим явлением. В ближайшие дни такие аномалии будут в Северо-Западном федеральном округе. В Архангельской области, например, температура будет ниже нормы на 13-15°C с 25 по 27 ноября, то есть морозы будут трещать до 25°C. В Мурманской области 26-27 ноября ожидаются морозы до 23°C, что на 12-13°C ниже нормы. Аналогичное похолодания будет в Карелии, Ненецком автономном округе, в общем, практически на всей территории округа», — рассказал он.
Вильфанд также добавил, что с 25 по 27 ноября погода в Ленинградской области будет на 8-13°C холоднее нормы — столбик термометра опустится до 15-19°C. В Тверской и Ярославской областях понижение температуры до 12-15°C ожидается 25-26 ноября. В этот же период похолодание будет наблюдаться на Сахалине — температура воздуха опустится до -20°C.
Ранее синоптик предупредил о возможном транспортном коллапсе из-за снегопада в Москве.