Кремлевскую елку срубят в середине декабря в Подмосковье

Елку, которая украсит Соборную площадь Кремля, срубят в 10-х числах декабря в Подмосковье, сообщил aif.ru глава Рослесхоза Иван Советников.

Кремлевскую елку срубят в середине декабря в Подмосковье
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Он отметил изданию, что елку срубят недалеко от рабочего поселка Фряново, но точное место, где она растет, никому не сообщают.

"Это секрет. Иначе дерево может пострадать от вандалов", - объяснил Советников.

Выбирать кремлевскую елку начинают еще в июне и составляют список из двух десятков кандидатов, рассказал руководитель Рослесхоза.

"В итоге определяют самую красивую, пушистую и высокую. В назначенный день ее торжественно срубают", - добавил он.