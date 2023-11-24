Шахназаров отказался работать с уехавшими из России артистами

Шахназаров: актеров-предателей не стану приглашать в свое кино
Гендиректор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров заявил в разговоре с «Абзацем» , что не станет приглашать в свои фильмы актеров-предателей. Он отметил, что главным для него является поведение артистов в отношении России.
«Для меня важно, почему человек уехал. Есть предатели, которые активно выступают против своей страны. А бывают какие-то другие причины, когда человек сидит и молчит, – в работе с этими артистами ничего плохого не вижу», — сказал Шахназаров.
Говоря о предателях, он подчеркнул, что «точно не станет приглашать их в свое кино».
Ранее с аналогичным заявлением выступил народный артист РСФСР Никита Михалков.
Напомним, что после начала СВО на Украине часть российских артистов осудила ее и уехала за границу. Там они продолжили критиковать РФ и проявлять русофобию.