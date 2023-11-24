Юрий Николаев о релокантах: Обратной дороги для них нет

"Раз ты уехал, значит тебе больше не к нам, если ты нашел работу там, ради бога, работай там, там тебе никто мешать не будет, но сюда уже дороги нет", - еще раз подчеркнул свою мысль артист, завершая ответ на вопрос о сбежавших из России после начала СВО.