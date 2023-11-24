Юрий Николаев о релокантах: Обратной дороги для них нет
Народный артист и один из самых знаменитых телеведущих России Юрий Николаев категорично высказался о так называемых релокантах - артистах, которые переехали в последнее время в другие страны на постоянное место жительства.
"Обратной дороги в Россию для них нет", - заявил он во время своей творческой встречи в пресс-центре "Россия сегодня".
Легендарный телеведущий "Утренней почты" также подчеркнул, что "тем более для релокантов должны быть закрыты наши телеканалы, радиостанции и все концертные площадки".
"Раз ты уехал, значит тебе больше не к нам, если ты нашел работу там, ради бога, работай там, там тебе никто мешать не будет, но сюда уже дороги нет", - еще раз подчеркнул свою мысль артист, завершая ответ на вопрос о сбежавших из России после начала СВО.
Нельзя не заметить, что эти цитаты в одночасье разошлись по донбасским телеграм-каналам и встретили широкую поддержку.
Встреча с Юрием Николаевым прошла в преддверии 75-летнего юбилея, который будет отмечаться 16 декабря. В пресс-центре телеведущий также презентовал свою книгу "Здесь все по-честному".