«Классный чувак»: Артемий Лебедев высказался об Иване Урганте

Блогер Артемий Лебедев заявил, что считает телеведущего Ивана Урганта прекрасным и остроумным человеком. Таким мнением дизайнер поделился в видеоролике, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Артемий Лебедев высказался об Урганте
© Вечерняя Москва

Комментируя новость, что из МГИМО уволили заместителя декана факультета журналистики, пригласившего Урганта на встречу со студентами, Лебедев отметил, что не понимает, в чем конкретно проблема.

— Не очень понятно, что здесь не так. Ургант прекрасный, остроумный, классный чувак. И вообще не понятно, что он сделал такого плохого, — заключил блогер.

На прошлой неделе Ургант назвал «водевилем» увольнение Юрия Кобаладзе, пригласившего его в МГИМО.

Позднее стало известно, что замдекана факультета международной журналистики уволен по собственному желанию с 14 ноября. По словам студентов вуза, Кобаладзе уведомил их о своем увольнении в день ухода. Как отметили учащиеся, у преподавателя все-таки возникли трудности после того, как в октябре он пригласил Урганта с лекцией о налаживании личных связей в медиапространстве.