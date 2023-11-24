Артемий Лебедев высказался об Урганте

Комментируя новость, что из МГИМО уволили заместителя декана факультета журналистики, пригласившего Урганта на встречу со студентами, Лебедев отметил, что не понимает, в чем конкретно проблема.

— Не очень понятно, что здесь не так. Ургант прекрасный, остроумный, классный чувак. И вообще не понятно, что он сделал такого плохого, — заключил блогер.

Позднее стало известно, что замдекана факультета международной журналистики уволен по собственному желанию с 14 ноября. По словам студентов вуза, Кобаладзе уведомил их о своем увольнении в день ухода. Как отметили учащиеся, у преподавателя все-таки возникли трудности после того, как в октябре он пригласил Урганта с лекцией о налаживании личных связей в медиапространстве.