В Госдуме оценили идею о выходном для россиян в чрезвычайной ситуации
Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций россиянам необходимо предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты, считают в МЧС. Ведомство разработало такие поправки в Трудовой кодекс.
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции «Единая Россия» Елена Цунаева поддержала предложение МЧС давать дополнительный выходной людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, например, в случае стихийных бедствий или техногенных аварий.
"Я думаю, что эту инициативу можно рассмотреть. В любом случае граждане у нас работают, и это нужно обсуждать с работодателями. Но мне представляется, что в такой ситуации любой работодатель пойдет навстречу и предоставит возможность гражданину, попавшему в тяжелую ситуацию, решить свои вопросы", - заявила она в беседе с «Лентой.ру».
По мнению парламентария, предложение МЧС — это правильная история, однако необходимо учесть, чтобы все было в нормативном поле.
"То, что таких граждан нужно поддерживать, это однозначно, и не только одним выходным и пятидневным отпуском. Потому что отпуск может быть через год, например, после случившейся чрезвычайной ситуации, а человеку прямо сейчас нужно восстанавливать документы. Поэтому здесь нужно посмотреть, как лучше сделать", - заключила Цунаева.
Ранее россиянам предложили давать пять дней дополнительного отпуска при рождении внуков.