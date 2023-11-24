В Госдуме оценили идею о выходном для россиян в чрезвычайной ситуации

"Я думаю, что эту инициативу можно рассмотреть. В любом случае граждане у нас работают, и это нужно обсуждать с работодателями. Но мне представляется, что в такой ситуации любой работодатель пойдет навстречу и предоставит возможность гражданину, попавшему в тяжелую ситуацию, решить свои вопросы", - заявила она в беседе с «Лентой.ру».