Самая сильная девочка России мечтает встретиться с президентом

Первоклассница из Перми Лидия Котельникова , установившая шесть рекордов России , мечтает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным . Об этом сообщил ее брат Илья Волегов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«У Лиды есть мечта встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным и обнять его. Я понимаю, что это вряд ли когда-нибудь осуществится, но она в это верит. Лидочка очень добрая и отзывчивая девочка, наша гордость», — рассказал брат Лидии.

Также он добавил, что еще ни одна девочка в России не смогла установить шесть рекордов, поэтому Лидию можно считать самой сильной в стране. В ноябре она установила сразу два детских рекорда по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом и по отжиманиям на одной руке. Но результаты официально не зарегистрированы.