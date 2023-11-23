Владимир Тодоров рассказал, как медиа бороться с фейками

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Владимир Тодоров обозначил ряд проблем в индустрии. Фейк – это «злой двойник» хорошо написанной новости, так как работает по её правилам. Он эмоциональный, понятный, интересный. Существующая сейчас законодательная база заточена под СМИ, но чаще фейки появляются на других платформах.

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Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co и главный редактор «Ленты.ру»: «На поле фейков СМИ вступают в абсолютно неравную игру с соцсетями и мессенджерами, которые зачастую берут хоть и правдивый инфоповод, но выкручивают его так, чтобы спровоцировать на эмоцию, а не сообщить факт. У них нет обязательств перед аудиторией. Нам, как профессиональным журналистам, нельзя допускать искушения поступиться принципами ради внимания аудитории, даже если это используется во благо, для привлечения к общественно значимым вещам».

Помимо этических проблем, есть и практические. Борьба с фейками – это дорого, так как включает в себя инвестиции в новые технологии и переподготовку специалистов. А опровержения фейков априори привлекают меньше аудитории, чем сам фейк. Поэтому, по мнению Тодорова, нужно увеличивать объем государственной поддержки на борьбу с фейками, а также создавать единые стандарты их проверки и опровержения для всех платформ, включая соцсети.

Международный форум «Диалог о фейках» – площадка для обмена опытом между представителями федеральных органов исполнительной власти, международными экспертами, СМИ и участниками бизнес-сообщества. Организатор – АНО «Диалог Регионы». Центральными темами деловой программы в 2023 году стали влияние фейков на различные сферы жизни общества, ведение информационных противодействий, формирование рынка фактчекинга и борьба с дипфейками.

Информационные справки:

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.