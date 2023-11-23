Союз журналистов призвал наградить погибшего Максудова орденом Мужества

Вчера мы следили за судьбой нашего коллеги Бориса Максудова. Вначале была информация, что множественные осколочные ранения, и вроде бы жизни ничего не угрожало, но утром пришла эта страшная новость. Работа наших военных корреспондентов связана с риском, опасностью для жизни, и иногда, увы, приходится хоронить наших коллег, погибших при исполнении своего служебного долга. Наш коллега достоин получить орден мужества посмертно. Но это будет решать Кремль. Я надеюсь, так и получится, — заявил Соловьев.