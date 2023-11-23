Назван процент россиян, ни разу не пробовавших энергетики

Более половины (57%) россиян никогда не пробовали энергетики, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,9 тыс. человек.

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Еще 27% респондентов поделились, что когда-то пробовали такие напитки, но больше не употребляют их. При этом 2% опрошенных россиян пьют энергетики регулярно, 6% — не злоупотребляют ими, но иногда все же могут выпить.

«Как и во всем, важна мера. Одно дело — выпить банку энергетика, когда это действительно необходимо, и совсем другое — «сидеть» на них просто так», — сказал участник опроса.

По словам 8% респондентов, они употребляют энергетики в крайних случаях, когда им нужно быть в тонусе. Некоторые опрошенные признались, что прекратили их пить из-за проблем со здоровьем.

«Пила энергетики длительное время, потом начались проблемы с сердцебиением, аритмия и постоянное чувство усталости. Поэтому резко прекратила их употреблять», — рассказала респондентка.