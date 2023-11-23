В России обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт

«Ъ»: МВД могут обязать проверять данные абонентов перед активацией сим-карт
В правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт, согласно которой предлагается обязать операторов связи активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД.
Об этом информирует «Коммерсантъ».
Отмечается, что пока идея «не оформлена в законодательную инициативу».
По данным газеты, на сегодняшний день граждане могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости запретить продажу сим-карт без предъявления паспорта.
Также эксперт Виталий Фомин призвал установить ПИН-код на сим-карту для защиты от мошенников.