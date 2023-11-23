В России обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт

В правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт, согласно которой предлагается обязать операторов связи активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД.

Об этом информирует «Коммерсантъ».

Отмечается, что пока идея «не оформлена в законодательную инициативу».

По данным газеты, на сегодняшний день граждане могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца.