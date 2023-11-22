Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в поддержке ВСУ

Российские писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев опровергли обвинения в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и содействии терроризму. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее обращение.
Отмечается, что обвинения авторов появились после того, как подписанная ими книга была продана галеристом Маратом Гельманом (признан Минюстом РФ иноагентом) на аукционе в поддержку «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Речь идет о произведении «Слово Ново. Выход», презентация которого состоялась 18 октября в Берлине.
«После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ, а организация "Зов народа" подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить нас на содействие терроризму. Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — говорится в обращении писателей.
Ранее общественное движение «Зов народа» потребовало признать иностранными агентами музыкантов группы Shortparis, а также проверить их на предмет дискредитации Российской армии. Активисты обратились с соответствующими заявлениями в ФСБ, Следственный комитет России, полицию и Минюст. Поводом называются «резкие высказывания солиста Shortparis Николая Комягина против спецоперации».