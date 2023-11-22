Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в поддержке ВСУ

Российские писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев опровергли обвинения в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и содействии терроризму. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее обращение.

Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в поддержке ВСУ
© РИА Новости

Отмечается, что обвинения авторов появились после того, как подписанная ими книга была продана галеристом Маратом Гельманом (признан Минюстом РФ иноагентом) на аукционе в поддержку «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Речь идет о произведении «Слово Ново. Выход», презентация которого состоялась 18 октября в Берлине.

«После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ, а организация "Зов народа" подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить нас на содействие терроризму. Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — говорится в обращении писателей.

Ранее общественное движение «Зов народа» потребовало признать иностранными агентами музыкантов группы Shortparis, а также проверить их на предмет дискредитации Российской армии. Активисты обратились с соответствующими заявлениями в ФСБ, Следственный комитет России, полицию и Минюст. Поводом называются «резкие высказывания солиста Shortparis Николая Комягина против спецоперации».

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