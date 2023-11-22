В Новой Третьяковке проходит выставка «Дети Великой Отечественной»
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Третьяковская галерея представляет выставку, посвященную Всемирному дню ребенка, который традиционно отмечается каждый 20 ноября. В этот день всемирное сообщество сосредотачивает внимание на благополучии детей во всем мире.
На выставке представлены известные произведения живописи, такие как «Фашист пролетел» Аркадия Пластова, «Мать» Бориса Неменского, «Письмо с фронта» Александра Лактионова, «Дети войны. 1941 год» братьев Ткачевых, а также работы Николая Андронова, Джемала Мирзашвили, Игоря Обросова и других выдающихся отечественных художников XX века.
В состав экспозиции вошли также скульптуры Евгения Вучетича, создавшего знаменитый памятник Воину-освободителю, а также произведения Владимира Цигаля, Лилии Евзыковой, Дмитрия Шаховского и других. Облик детей войны, созданный скульпторами — это боль и страдание, переданные разными средствами. Созданные ими образы будут жить как вечная память о безвозвратно потерянном детстве.
Благодаря доступности материалов рисунок был одним из наиболее эффективных способов запечатлеть героическую, трагическую и бытовую действительность. Детская тема была отражена в работах Леонида Сойфертиса и Софьи Урановой. Печатная графика, особенно плакаты, играли важную роль в формировании общественного сознания. Примерами таких плакатов являются работы Дементия Шмаринова, Виктора Корецкого и Николая Терещенко.
Эти и многие другие произведения заставляют задуматься о взаимоисключающем сочетании детства и ужасов войн. Однако, даже в самые трудные годы войн, детские образы пропитаны прекрасным светом надежды.
Выставка будет работать до 12 мая 2024 года.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте музея.
Адрес: Третьяковская галерея (Новая Третьяковка), Крымский Вал, 10, залы 25–29.
Обложка: Борис Неменский / Государственная Третьяковская галерея
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