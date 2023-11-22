Сбежать на Запад, убить своих: пять историй предателей России

Предательство всегда считалось одним из тяжких проступков человека. Особая подлость — когда из-за него страдают другие люди или целая страна. «Царьград» вспомнил пять предателей России и СССР и рассказал, как их наказали. Хотя порой по закону «отомстить» им не удавалось, это сделала сама жизнь.

Максим Кузьминов

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Совсем недавно Россия узнала о предательстве летчика Максима Кузьминова. В этом году он перешел на сторону Украины, угнав боевой вертолет. Ради своих целей Максим обманул еще двоих членов экипажа, которых в результате убил.

Вопрос мести возник почти сразу. Корреспондент Сергей Зенин заявлял, что офицеры ГРУ на условиях анонимности говорили, что приказ относительно Кузьмина «уже получен», а его выполнение они называют «вопросом времени».

При этом другой офицер говорил Зенину, что летчика найдут и накажут по всей строгости закона. Очевидно, что закон это будет особый — военного времени. При этом накануне лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич говорил, что Кузьминов уже «наказан», хоть и отметил, что информация требует подтверждения.

Сергей Скрипаль

В этом году исполняется пять лет политическому скандалу, который произошел в британском Солсбери и был связан с Сергеем и Юлией Скрипаль. Бывший офицер ГРУ оказался перебежчиком — от сотрудничал с британской разведкой. Во время работы в ГРУ он руководил правлением кадров и знал личности русских разведчиков, работавших в разных странах. Сведения были крайне ценны для Ми-6.

После раскрытия Скрипаля осудили за государственную измену и приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Однако еще до окончания срока его обменяли на другого преступника и он отправился в Великобританию, куда переехала впоследствии его дочь.

В 2018 году британские СМИ сообщили, что российские спецслужбы якобы отравили Скрипалей. Британские силовики утверждали, что сделали это агенты ГРУ «Петров» и «Боширов», которые находились в то время в Солсбери. При этом посещали город они, скорее всего, по другой причине, ведь возле Солсбери проходили учения Королевской морской пехоты и центра исследований химического и биологического оружия «Портон Даун» под кодовым названием «Токсичный кинжал».

Существует предположение о том, что этот скандал с отравлением был выгоден Великобритании и США и исключительно в то время. Ведь с тех пор судьба Юлии и Сергея неизвестна.

Виктор Беленко

В сентябре 2023 года в одном из американских домов престарелых умер советский летчик-перебежчик Виктор Беленко. В 1976 году он угнал в Японию сверхсекретный истребитель Миг-25. Для Пентагона этот прецедент стал отличным «подарком», поскольку технологии, использованные в истребителе, были засекречены и неизвестны ранее. А теперь они буквально прилетели в руки военных.

Как отмечал заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов, этот эпизод негативно повлиял на обороноспособность СССР. Пришлось переделывать все системы ПВО, боевых и гражданских самолетов, переходить на новую систему пароля, ведь американцы раскрыли систему «свой-чужой».

Несмотря на стремление жить на Западе, успеха Беленко в Штатах не достиг: с созданием новой семьи не сложилось, блистательной карьеры он также не сделал и в итоге умер в доме престарелых вследствие болезни.

Григорий Родченков

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков стал известен после того, как дал показания по обвинительному делу против России, что привело к крупному допинговому скандалу. Информация от него стала основанием для недопуска ряда российским спортсменов к Олимпийским играм в Южной Корее и выступлению национальной команды под флагом МОК.

Для Родченкова бегство за границу ничем хорошим не обернулось. Это доказывают его «метания» и противоречащие заявления. То он объявляет, что манипуляций с пробами российских спортсменов в Сочи не видел, то утверждает, что допинг применяется даже среди журналистов.

Сейчас о беглеце почти ничего не слышно. Некоторое время назад из него пытались сделать медийную фигуру, сообщая о том, что Родченков якобы радикально изменил свою внешность из-за «угроз» со стороны России, однако сейчас, похоже, он совсем перестал интересовать западные власти и прессу.

Олег Калугин

Бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин спел сделать себе имя на раскрытии секретов российских спецслужб еще в 90-е годы, а когда слава стала угасать, попросил убежище в США. Одновременно с этим в России его обвинили в государственной измене. Среди ветеранов российских спецслужб к изменнику двоякое отношение — одни называют его «кротом», а другие же говорят, что откровения генерала ничего не стоят.

По рассказам самого Калугина, в начале карьеры он работал в США в качестве журналиста Московского радио под псевдонимом «Феликс». Его якобы использовали для соблазнения сотрудниц различных американских ведомств, имевших доступ к секретной информации разного уровня. Часть историков предполагает, что его перевербовали, а другая указывает, что прямых доказательств этому нет.

Впервые «Феликса» заподозрили в предательстве в 1971 году, однако тогда его спасло личное вмешательство главы КГБ Юрия Андропова. Еще раз он засветился через 4 года, в провальной операции по похищению и вывозу в СССР перевербованного в Вашингтоне Николая Артамонова — он скончался из-за неверно расчитанной дозировки препарата для усыпления. Некоторые считали, что «Феликс» решил убить его намеренно.

Слава пришла к Калугину во времена перестройки. Тогда он ушел в отставку и стал «экспертом по разведке», начав регулярно публично «разоблачать» КГБ. Однако сытая жизнь продолжалась недолго и, не особо афишируя, Калугин переехал в США, где стал раздавать интервью и сочинять книги.

Однако обвинения в госизмене ему предъявили не за это. В начале нулевых Калугин стал давать показания в США относительно лиц, которых подозревали в работе на СССР и Россию. В частности, Калугин был немаловажным свидетелем на суде над бывшим полковником армии США Джорджем Трофимоффом — и в результате последний получил пожизненный срок и скончался в тюрьме. В Москве же бывшего разведчика за это обвинили в госизмене.