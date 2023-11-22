Умер актер из фильма «Битва за Севастополь»

Украинский актер театра и кино Александр Крыжановский умер на 67-м году жизни, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на сына артиста. Отмечается, что причиной его смерти стал инфаркт и сопутствующие осложнения.

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Прощание с Крыжановским состоится в Киевском академическом театре на Печерске. Там он последние 25 лет занимал должность директора и художественного руководителя. Крыжановский был заслуженным артистом Украины. Он известен прежде всего своими ролями в сериале «Возвращение Мухтара» и фильме «Битва за Севастополь».

Ранее сообщалось о смерти австралийского певца и актера Джонни Руффо, ему было 35 лет. В 2017 году у артиста диагностировали рак мозга, тогда он перенес операцию по удалению опухоли, однако через три года онкология вернулась. В августе прошлого года Руффо заявил, что заболевание прогрессировало до стадии, когда оно неизлечимо. Незадолго до смерти он выпустил мемуары «Нет финишной черты».