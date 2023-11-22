В Пермском крае выпал темный снег

«В лесу возле лыжной базы „Динамо“ снег, который выпал сегодня ночью и утром, желто-серого цвета. Тот, что падал вчера — белый», — написала жительница Перми. Пользователи соцсети отметили, что заметили другой оттенок снега не только в Перми, но и в Краснокамском и Сивинском районах.