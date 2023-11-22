В Ростовской области ограничат запуск фейерверков

В Ростовской области с 1 декабря по 1 марта будет введен временный запрет на использование пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских огней. Об этом заявил глава региона Василий Голубев, пишет ТАСС.

© Unsplash

Такое заявление губернатор сделал на заседании областного правительства.

«Протокол мне представлен, в котором принято решение временно ограничить использование пиротехнических изделий на территории Ростовской области с 1 декабря по 1 марта, дальше - по ситуации, но все участники этого процесса должны принять соответствующие меры», — пояснил он.

Голубев отметил, запрет относится к так называемым пиротехническим изделиям первого класса опасности, в том числе «фейерверкам и всему, что летает». При этом хлопушки и бенгальские огни можно будет использовать.

По его словам, такое решение было принято на фоне обращений горожан о запрете фейерверков в Ростове-на-Дону.